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СК показал масштабы обрушения рудника в Амурской области

10:34
  • вторник
  • 19 марта 2024

Под землей заблокированы 13 человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения породы в шахте на руднике "Пионер" в Амурской области.

Дело расследуется по статье "Нарушение требований безопасности при ведении работ". В настоящий момент под землей остаются 13 человек. Он заблокированы на глубине около 125 метров, связи с ними нет. К ним пытаются пробраться спасатели. Операция осложняется огромным количеством обвалившейся породы и грунтовыми водами.

"Сколько потребуется времени, чтобы добраться до людей, пока неизвестно. Шансы, что шахтеры живы, есть", - рассказал собеседник RT.

На месте обрушения работают следователи и криминалисты, допрашивают свидетелей, изымают вся необходимую документацию.

Первое обрушение на шахте "Пионер" в Зейском округе произошло вечером 18 марта, второе – через 10 часов. Власти ввели региональный режим ЧС.

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