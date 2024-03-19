ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзаменов на права

10:20
  • вторник
  • 19 марта 2024

Также ужесточат процедуру замены иностранных прав

Правила проведения экзаменов на водительские права и выдачу водительских удостоверений изменятся в России с 1 апреля. Они, в частности, предполагают расширение списка документов, которые потребуются при сдаче документов в Госавтоинспекцию.

Экзаменуемый, проваливший первую попытку, сможет протий практическую часть экзамена еще дважды. Однако если и они окажутся неудачными, прийти на пересдачу он сможет не ранее, чем через шесть месяцев, и не позднее девяти месяцев со дня предыдущего экзамена.

Желающим сменить иностранные права на российские потребуется сдать исключительно теорию, если они собираются управлять мотоциклами, легковыми машинами, мопедами, скутерами и легкими квадроциклами. Водители грузовиков и автобусов должны сдавать также практический экзамен и — для водителей автобусов — обладать стажем управления легковым авто или грузовиком от одного года.

Это не затрагивает граждан России и Белоруссии, получивших белорусские водительские удостоверения — они вправе заменить документ без экзамена, сообщает ТАСС.

Ранее в России ввели специальный экзамен для желающих работать в такси. Водитель обязан пройти аттестацию на знание расположения и путей подъезда к памятникам истории и культуры, зданиям государственных органов, медицинским, спортивным и транспортным объектам. Наряду с этим выясняют, обладает ли претендент знаниями и навыками действий при чрезвычайных ситуациях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.