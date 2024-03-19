В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзаменов на права

Также ужесточат процедуру замены иностранных прав

Правила проведения экзаменов на водительские права и выдачу водительских удостоверений изменятся в России с 1 апреля. Они, в частности, предполагают расширение списка документов, которые потребуются при сдаче документов в Госавтоинспекцию.

Экзаменуемый, проваливший первую попытку, сможет протий практическую часть экзамена еще дважды. Однако если и они окажутся неудачными, прийти на пересдачу он сможет не ранее, чем через шесть месяцев, и не позднее девяти месяцев со дня предыдущего экзамена.

Желающим сменить иностранные права на российские потребуется сдать исключительно теорию, если они собираются управлять мотоциклами, легковыми машинами, мопедами, скутерами и легкими квадроциклами. Водители грузовиков и автобусов должны сдавать также практический экзамен и — для водителей автобусов — обладать стажем управления легковым авто или грузовиком от одного года.

Это не затрагивает граждан России и Белоруссии, получивших белорусские водительские удостоверения — они вправе заменить документ без экзамена, сообщает ТАСС.

Ранее в России ввели специальный экзамен для желающих работать в такси. Водитель обязан пройти аттестацию на знание расположения и путей подъезда к памятникам истории и культуры, зданиям государственных органов, медицинским, спортивным и транспортным объектам. Наряду с этим выясняют, обладает ли претендент знаниями и навыками действий при чрезвычайных ситуациях.

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