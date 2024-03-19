Главком ВСУ назвал развитие беспилотников приоритетом для Украины

ВСУ стремятся получить преимущество на поле боя

Украина ищет "асимметричные решения", чтобы получить преимущество на поле боя, а потому развитие беспилотных летательных систем является приоритетной задачей. Такое заявление сделал во вторник. 19 марта, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Как подчеркнул военный, "беспилотные системы имеют важное значение". В приоритете, по словам Сырского, также находится обеспечение военнослужащих новейшим вооружением.

Технологии и технологичность являются залогом превосходства Вооруженных сил Украины на поле боя, цитирует главкома украинской армии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Украина задумалась над созданием собственного аналога "Ланцета" под названием "Перун". По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, в России каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза для украинской армии с учетом эффективности российских БПЛА.

В конце 2023 года директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская предупредила, что значительное количество военной техники Вооруженных сил Украины уничтожается именно ударными БПЛА, поэтому если не заняться развитием беспилотных систем, ВСУ придется отступить.

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