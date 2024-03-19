Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном в ближайшие дни

Страны не могут решить пограничный вопрос

Уже в конце нынешней недели может начаться война, если Еревану и Баку не удастся достичь компромисса по вопросу приграничных сел. Такое заявление сделал во вторник, 19 марта, глава правительства Армении Никол Пашинян.

Политик провел встречу с жителями приграничных сел Тавушской области, на которой и сделал это громкое заявление. По его словам, если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, начнется война, сообщает РИА Новости.

Наша задача — иметь границу, которая станет с международной точки зрения и де-юре преградой, стрелять на этой границе будет не принято. Мы построим дороги, обеспечим всем необходимым. Там, где будет нужно, выплатим дополнительные компенсации. Но я хочу описать другой сценарий. Мы можем отсюда выйти, пойти и сказать: нет этого, этого, этого. Это означает, что к концу недели начнется война.

В феврале государственная пограничная служба Азербайджана объявила о проведении операции "Возмездие" в ответ на действия армянских военных на границе. При этом Баку возложил полную ответственность за случившееся на военно-политическое руководство Армении.

При этом Ереван заявил, что прекрасно справляется с самостоятельной охраной своих границ и отказался от помощи российских пограничников, которые дежурили в аэропорту Звартноц в армянской столице.

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