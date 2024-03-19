ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маск пожаловался на приступы депрессии

11:15
  • вторник
  • 19 марта 2024

Это требует медикаментозного лечения

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что иногда страдает депрессией и вынужден принимать лекарства, чтобы справиться с ней.

В интервью телеканалу CNN бизнесмен признался, что его периодически мучает "негативное химическое состояние, вроде депрессии". Он отметил, что это "депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями".

Справляться с проблемой Маск решил медикаментозно, поскольку работает по 16 часов в сутки и не может позволить себе надолго утрачивать ясность ума. При этом предприниматель выразил убежденность в том, что прием препаратов не влияет на качество принимаемых им бизнес-решений.

Ранее сообщалось, что Европа ежегодно теряет 600 миллиардов евро из-за массовой депрессии населения. Граждане Старого Света так часто страдают от нарушений психики, что врачи заговорили об эпидемии. Проблема вышла за рамки индивидуальной и стала общегосударственной.

Не обошла эта проблема и Россию — россияне стали чаще обращаться за психологической помощью. Осенью 2022 года самыми частыми темами обращений после начала мобилизации стали тревожное состояние и нарушения сна, депрессия, сниженное настроение и упадок сил.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Илон Маск
Илон Маск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.