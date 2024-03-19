Маск пожаловался на приступы депрессии

Это требует медикаментозного лечения

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что иногда страдает депрессией и вынужден принимать лекарства, чтобы справиться с ней.

В интервью телеканалу CNN бизнесмен признался, что его периодически мучает "негативное химическое состояние, вроде депрессии". Он отметил, что это "депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями".

Справляться с проблемой Маск решил медикаментозно, поскольку работает по 16 часов в сутки и не может позволить себе надолго утрачивать ясность ума. При этом предприниматель выразил убежденность в том, что прием препаратов не влияет на качество принимаемых им бизнес-решений.

Ранее сообщалось, что Европа ежегодно теряет 600 миллиардов евро из-за массовой депрессии населения. Граждане Старого Света так часто страдают от нарушений психики, что врачи заговорили об эпидемии. Проблема вышла за рамки индивидуальной и стала общегосударственной.

Не обошла эта проблема и Россию — россияне стали чаще обращаться за психологической помощью. Осенью 2022 года самыми частыми темами обращений после начала мобилизации стали тревожное состояние и нарушения сна, депрессия, сниженное настроение и упадок сил.

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