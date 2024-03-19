Леонтьев объявил о завершении карьеры

Прощального тура не будет

Народный артист Валерий Леонтьев уходит со сцены в связи с возрастом.

Прощального тура не будет, сообщил директор певца РИА Новости. 19 марта артисту исполняется 75 лет.

В беседе с "Московским комсомольцем" артист сообщил, что уходит "без соплей и слез" и без выколачивания денег из фанатов. Прощальное шоу состоялось в 2019 году – на его 70-летние.

"Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости", - подчеркнул Леонтьев.

Ранее об уходе со сцены объявила 33-летняя певица Zivert. Она отменила все концерты на ближайшие полгода из-за проблем со здоровьем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"