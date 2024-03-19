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В Польше призвали считать боевые потери Украины в миллионах

11:43
  • вторник
  • 19 марта 2024

Киев занижает реальные показатели потерь

Боевые потери Украины стоит считать в миллионах. Такое заявление сделал бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак.
ВСУ бросили тела погибших при отступлении с позиций под Авдеевкой

Как отметил польский военный эфире телеканала Polsat, Украине "не хватает более 10 миллионов человек", а потому "потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч".

После провального контрнаступления ВСУ в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия потеряла всего лишь 31 тысячу человек. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пояснил, что реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому власти страны осознанно скрывают ужасную статистику.

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью принадлежит Вооруженным силам России. Продвижение идет каждый день, при этом потери у противника очень большие.

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