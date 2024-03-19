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Российские военные взяли в плен 18 боевиков ВСУ на марьинском направлении

11:39
  • вторник
  • 19 марта 2024

Они попали в ловушку во время ротации

Большую группу военнослужащих украинской армии взяли в плен российские штурмовики в районе села Георгиевка. 18 солдат ВСУ сдались в плен подразделениям Южной группировки ВС России, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

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Гагин уточнил, что украинские солдаты были отправлены на подкрепление во время ротации. Их засекли с помощью средств воздушной разведки, они оказались в ловушке и попали в плен. Выяснилось, что это военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ активно сдаются в плен в районе Работино. Российские военные считают, что это объясняется успешной работой российской артиллерии.

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