Российские военные взяли в плен 18 боевиков ВСУ на марьинском направлении

Они попали в ловушку во время ротации

Большую группу военнослужащих украинской армии взяли в плен российские штурмовики в районе села Георгиевка. 18 солдат ВСУ сдались в плен подразделениям Южной группировки ВС России, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

Гагин уточнил, что украинские солдаты были отправлены на подкрепление во время ротации. Их засекли с помощью средств воздушной разведки, они оказались в ловушке и попали в плен. Выяснилось, что это военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ активно сдаются в плен в районе Работино. Российские военные считают, что это объясняется успешной работой российской артиллерии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"