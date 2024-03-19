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В Госдуме опровергли отправку срочников в зону спецоперации

12:04
  • вторник
  • 19 марта 2024

Это не было и не будет, подчеркнули в думском комитете по обороне

Россияне, призываемые на срочную службу в армию, не будут направляться в зону специальной военной операции. Это подтвердил во вторник, 19 марта, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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В ответ на соответствующий вопрос парламентарий заявил "Естественно, не будут", а также отметил, что численные параметры призыва остаются неизменными, сообщает "Интерфакс".

Ранее специальный представитель президента России, бывший глава российского Министерства обороны Сергей Иванов подчеркивал, что никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быт не может. При этом Иванов отметил, что "половина армии как минимум уже контрактная".

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что свыше полумиллиона человек было привлечено в интересах объединенной группировки войск в 2023 году. В эту цифру входят 420 тысяч контрактников, а остальные являются добровольцами.

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