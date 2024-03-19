ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР

12:12
  • вторник
  • 19 марта 2024

Успехи есть даже на наиболее сложных участках

Российские войска продвигаются по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Успехи на фронте наблюдаются даже на наиболее сложных участках, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Ребята продвигаются практически везде на линии боевого соприкосновения в ДНР", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Пушилин рассказал о пределах "санитарной зоны" вокруг ДНР. Чтобы обезопасить регион от украинских обстрелов она должна находиться в Днепропетровской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Денис Пушилин
Денис Пушилин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.