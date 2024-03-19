Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР

Успехи есть даже на наиболее сложных участках

Российские войска продвигаются по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Успехи на фронте наблюдаются даже на наиболее сложных участках, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Ребята продвигаются практически везде на линии боевого соприкосновения в ДНР", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Пушилин рассказал о пределах "санитарной зоны" вокруг ДНР. Чтобы обезопасить регион от украинских обстрелов она должна находиться в Днепропетровской области.

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