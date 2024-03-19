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Пашинян поздравил Путина с победой на президентских выборах

12:18
  • вторник
  • 19 марта 2024

Отношения Армении и России сохраняются, несмотря ни на что

Глава армянского правительства Никол Пашинян во вторник, 19 марта, поздравил российского лидера с победой на прошедших 15-17 марта выборах президента России.

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В тексте поздравительного послания Пашинян выразил надежду на "развитие диалога во всех сферах, представляющих двусторонний интерес во благо народов Армении и России".

Армянский премьер-министр пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и дальнейших успехов, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать контакты с Ереваном, чтобы прояснять ситуацию насчет членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. Он подчеркивал, что "нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами".

При этом депутат парламента республики от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян предупреждал, что если визит украинского лидера Владимира Зеленского в Ереван состоится, это ознаменует открытие второго фронта против России и станет точкой невозврата в российско-армянских отношениях.

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