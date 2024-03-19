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Минобороны Белоруссии призвало из запаса около 5 тысяч военнообязанных

12:10
  • вторник
  • 19 марта 2024

В ВС республики проходит комплексная проверка

Минобороны Белоруссии призвало из запаса около 5 тысяч военнообязанных. В Вооруженных силах республики проходит комплексная проверка, завершен этап поставки личного состава, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

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Комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Белоруссии началась 11 марта. Как заявил ранее начальник Генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич, мероприятия проводятся с учетом проходящих вблизи белорусских границ учений многонациональных сил НАТО.

Учения НАТО Steadfast Defender 24 ("Стойкий защитник-24") с участием девяти стран блока прошли на территории Польши. В Североатлантическом альянсе назвали маневры крупнейшими военными учениями в Европе со времен холодной войны.

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