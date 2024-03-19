Молдавия придумала, как наказать Россию за избирательный участок в Приднестровье

Кишинев вышлет сотрудника посольства России

Молдавские власти приняли решение выслать из страны одного из сотрудников посольства России. Такое заявление во вторник, 19 марта, сделало Министерство иностранных дел Молдавии.

Как пояснили в ведомстве, эта мера предпринимается из-за открытия участков для выборов президента России в Приднестровье — непризнанной республике, которую Молдавия считает своей частью.

После завершения голосования посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии, где выразили ему недовольство молдавской стороны, сообщает РИА Новости.

При этом российская сторона, готовясь к голосованию в рамках президентских выборов, надлежащим образом запрашивала у молдавских властей открытие избирательных участков. Однако получила разрешение на открытие всего одного участка — на территории посольства России в Кишиневе.

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщал, что в 2024 году за рубежом открылось на 113 участков для голосования меньше, чем годом ранее — и это произошло не по вине российской стороны.

Несмотря ни на что, россияне, проживающие за границей, получили возможность реализовать свое избирательное право. На выборах президента России свои голоса смогли отдать свыше 372 тысяч граждан страны из числа находящихся в других государствах.

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