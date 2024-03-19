Собянин: В этом году в Москве пройдут четыре акции "День без турникетов"

Первая в этом году акция пройдет 28–30 марта

Более 430 тысяч человек посетили дни без турникетов с 2012 года. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он также сообщил, когда пройдут акции "День без турникетов" в этом году.

"В 2024-м проект ориентирован на высокотехнологичную сферу. Первая акция запланирована на конец марта: с 28-го по 30-е. Следующие – с 23 по 25 мая, с 19 по 21 сентября и с 5 по 7 декабря", – отметил Собянин.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги акции в 2023 году. Проект "День без турникетов" установил рекорд по числу участников и партнеров. К акции присоединилось более 300 компаний, а для москвичей и гостей столицы организовали более 1,3 тысячи экскурсий.

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