По Москве курсирует уже более 1500 электробусов

До конца года обещают поставку ещё 800 экологичных машин

Экологичного транспорта станет ещё больше! Более 5 тысяч российских электробусов будут ездить по Москве в 2030 году. Сейчас на городские маршруты выходят более 1,5 тысяч машин. Отечественные модели по многим характеристикам превосходят иностранные аналоги.

Поездку на электробусе при желании можно сравнить с поездкой на автомобиле комфорт-класса. Плавный ход, продуманный до мелочей салон. А еще он быстрый, экологичный, современный. И на этом "плюсы" не заканчиваются. Пассажиры общественного транспорта все преимущества давно заметили.

Водители на работу, к слову, тоже на электробусах ездят. У Надежды Шачневой - 30-летний водительский стаж. Управляла и троллейбусом, и автобусом.

"Электробус манёвренный. Не привязана к проводам, рельсам, как трамвай, допустим. Автобус - дизель - это запах, солярка. Шумный транспорт. Электробус в этом плане комфортабельней и для водителей, и для пассажиров", - рассказала Надежда.

Теперь по наземным маршрутам столицы ездят полторы тысячи электробусов. Инновационную технику начали поставлять в столицу 5 лет назад. И вот полуторатысячный электробус собирается в путь.

Самый экологичный транспорт - так называют электробусы - курсирует по 120 маршрутам Москвы. В районе Новокосино после открытия депо для электробусов расписание стало соблюдаться точнее. Водителям не нужно тратить время на холостой пробег. Всё рядом.

Пассажиры получили качественное транспортное обслуживание. Меньше ущерб экологии - ведь замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год.

"Российские электробусы не уступают, а в ряде характеристик по надёжности ещё и превышают аналоги. У нас подписаны контракты - так называемые контракты жизненного цикла - сроком действия 15 лет со всеми производителями", - сообщил Николай Асаул, генеральный директор ГУП "Мосгортранс".

Автоматика на каждом этапе. Стали российскими и токоприёмники. Аккумуляторная батарея имеет запас пробега до 84 километров. А сама зарядка занимаем всего 10 минут. Они заряжаются от специальных станций, которые устойчивы как к сильным морозам, так и жаре. Полуторатысячный электробус не долго пробудет в своём уникальном статусе. До конца года обещают поставку ещё 800 экологичных машин.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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