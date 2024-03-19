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В Москве отметят праздник Навруз

15:02
  • вторник
  • 19 марта 2024

В столице подготовят масштабную концертную программу

Москва готовится к одному из самых древних праздников на Земле - Наврузу. В этом году главной темой торжеств станет семья.

Праздник весны - Навруз - объединяет людей разных культур. Отмечают его с родственниками, друзьями и соседями. В Москве подготовят масштабную концертную программу, посвящённую торжеству. Самобытная музыка и поэзия. Национальные игры и состязания. А ещё множество легенд и занимательных историй. Всё это будет доступно онлайн 23 марта.

"Навруз у нас начнётся с трансляции в 14 часов, она будет продолжатся до 20 часов, выступят как известные артисты, так и народные коллективы многих диаспор", - рассказал Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

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