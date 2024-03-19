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В Москве начался демонтаж праздничных световых конструкций

15:08
  • вторник
  • 19 марта 2024

На Тверской площади разбирают большую световую арку

В Москве продолжается весенняя генеральная уборка. На столичных улицах начался демонтаж праздничных световых конструкций.

Часть убрали ещё в январе. Но самые красивые решили оставить до весны. Так, на Тверской площади сейчас разбирают самую большую световую арку. Сначала аккуратно снимают иллюминацию. А потом приступят и к железной конструкции.

Всего предстоит убрать более четырех тысяч украшений. Их отправят на склады. И законсервируют до следующего сезона.

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