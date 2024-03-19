В Москве кот 8 лет жил с оставленным после операции катетером

Ему провели операцию

Неожиданная находка! Московские ветеринары помогли домашнему коту, который восемь лет жил с двумя катетерами, оставленными после операции. Но самое удивительное, что все эти годы инородные предметы домашнему любимцу совсем не мешали. Как сейчас чувствует себя хвостатый пациент?

Кот Барс - уже солидного возраста. Ему - 11. В ветеринарную клинику его привезли из-за проблем с мочевым пузырем. Вот только результаты обследования оказались весьма неожиданными. И для врачей. И для владельцев кота.

Удивительную находку - остаток катетера - врачи обнаружили во время УЗИ. И главный вопрос - как они там оказались? Хозяйка, впрочем, вспомнила - восемь лет назад они с Барсом уже обращались к ветеринарам.

Как такое могло случиться, версия возникла лишь одна - Барс просто отгрыз ту часть катетера, что была снаружи. А хозяйка и не знала, какой длины он должен быть. Вообще в ветеринарной практике случай это редчайший - чтобы кот жил с катетером внутри целых восемь лет.

Операция прошла успешно. Два кусочка катетера удалили. Теперь Барсу предстоит длительный курс лечения антибиотиками. Но прогноз, говорят врачи, вполне благоприятный. А для того, чтобы подобного не случалось, ветеринары советуют хотя бы раз в год обследовать своих питомцев - делать УЗИ и биохимический анализ крови.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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