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Власти вывезут из Белгородской области 9 тысяч детей после очередного обстрела ВСУ

12:42
  • вторник
  • 19 марта 2024

Пострадала девочка-подросток

Власти приняли решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около девяти тысяч детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Очередному обстрелу Белгородская область подверглась около 10:30 19 марта. Противник применил реактивную систему залпового огня RM-70 "Вампир". По данным Минобороны России, девять снарядов ПВО удалось сбить.

Как сообщил Гладков в Telegram, в результате атаки пострадали три человека. В поселке Разумное осколки попали в частный жилой дом. 14-летняя девочка-подросток лишилась руки, получила ранения грудной клетки, ее мать ранило в шею, живот и ноги.

Врачи оказывают всем троим раненым необходимую медицинскую помощь. По информации губернатора, в поселке Разумное повреждения получили 10 частных жилых домовладений, в зданиях школы и детского сада выбиты окна. На местах работают оперативные службы.

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