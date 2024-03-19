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У ВМФ России официально сменился командующий

12:56
  • вторник
  • 19 марта 2024

Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ

Адмирал Александр Моисеев был представлен как временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России.
Шойгу провёл совещание в командном пункте Черноморского флота

Это произошло во вторник, 19 марта, на церемонии вручения корабельных чаш экипажам подлодок в Кронштадте, уточняет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать сообщения о том, что Моисеев сменил на этом посту Николая Евменова, заявлял, что пока открытых указов о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России не было.

Тем временем развитие российского флота продолжается, как и расширение его связей с ВМФ других государств. Суданский министр иностранных дел Али Садик Али рассказал, что соглашение с Россией о создании базы Военно-морского флота (ВМФ) России в Судане будет рассматриваться новым парламентом после выборов.

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Александр Моисеев
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