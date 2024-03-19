Стало известно, куда Путин совершит первую зарубежную поездку после переизбрания

На выборах 15-17 марта Владимир Путин одержал убедительную победу

В мае 2024 года президент России Владимир Путин отправится в Китай — это будет его первая зарубежная рабочая поездка после переизбрания главой государства. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Официально ни Кремль, ни Пекин не подтверждали и не опровергали эти сообщения.

Тем временем продолжается подготовка к рабочей поездке Путина в Турцию, которая была анонсирована еще в конце 2023 года. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому коллеге после его убедительной победы на выборах и пожелал новых успехов в деятельности на благо народов России.

С победой на выборах Путина поздравили также лидеры КНР и Северной Кореи. В Пекине напомнили, что Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху.

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