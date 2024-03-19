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Блогер Лерчек подала на развод

13:02
  • вторник
  • 19 марта 2024

Заседание на следующей неделе

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод с супругом Артемом Чекалиным.

Информация появилась на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Заявление поступило 15 марта, инициатор развода – Валерия. Беседа по рассмотрению иска назначена на 25 марта, передает РИА Новости. Причины развода пока неизвестны.

В сентябре 2023 года Валерию Чекалину и ее мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".

В январе 2024 года Валерия и Артем выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов было прекращено.

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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек)
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек)
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