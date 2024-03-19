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Путин поручил принять все меры для спасения горняков в Приамурье

13:24
  • вторник
  • 19 марта 2024

Будет оказана необходимая экстренная помощь

Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Амурской области Василий Орлов доложили Владимиру Путину о ситуации на шахте "Пионерская" в Приамурье.

Глава государства поручил применять все возможные меры для спасения горняков и для оказания экстренной помощи, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Обвал горных пород в шахте на территории рудника "Пионер" Зейского округа произошел вечером 18 марта. В настоящий момент под землей остаются 13 человек. Он заблокированы на глубине около 125 метров, связи с ними нет. К ним пытаются пробраться спасатели. Операция осложняется огромным количеством обвалившейся породы и грунтовыми водами.

Власти ввели региональный режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований безопасности при ведении работ".

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