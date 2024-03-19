В Кремле оценили результаты президентских выборов

Победа беспрецедентная

Беспрецедентной назвал победу действующего главы государства Владимир Путина на президентских выборах в России пресс-секретарь российского лидера. По словам Дмитрия Пескова, Путин выиграл выборы с небывалым счетом.

По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2%. Для Путина этот срок на посту главы государства станет пятым по счету.

Песков также высказался о результатах голосования за рубежом. Представитель Кремля отметил, что в разных географических точках были разные цифры. Но в целом и там Владимир Путин одержал победу, передает ТАСС.

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