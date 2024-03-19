ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле оценили результаты президентских выборов

13:24
  • вторник
  • 19 марта 2024

Победа беспрецедентная

Беспрецедентной назвал победу действующего главы государства Владимир Путина на президентских выборах в России пресс-секретарь российского лидера. По словам Дмитрия Пескова, Путин выиграл выборы с небывалым счетом.

Песков пояснил слова Путина об обмене Навального
Песков заявил о консолидации россиян вокруг Путина

По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков - 3,85% голосов,  Леонид Слуцкий - 3,2%. Для Путина этот срок на посту главы государства станет пятым по счету.

Песков также высказался о результатах голосования за рубежом.  Представитель Кремля отметил, что в разных географических точках были разные цифры. Но в целом и там Владимир Путин одержал победу, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Выборы президента России
Выборы президента России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.