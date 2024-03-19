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Песков прокомментировал попытки НАТО расширить влияние на Кавказе

13:37
  • вторник
  • 19 марта 2024

Устремления альянса видны невооруженным глазом

Попытки НАТО расширить свое влияние и присутствие на Кавказе вряд ли способны добавить стабильности в регионе. Такое заявление сделал во вторник, 19 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Столтенберг пообещал Грузии скорое членство в НАТО

Спикер Кремля прокомментировал турне по региону генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. В частности, 18 марта он прибыл в Грузию.

Песков подчеркнул, что общие устремления НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе видны невооруженным глазом, однако это не идет на пользу региональной стабильности, сообщает ТАСС.

Ранее специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявлял, что учения Североатлантического альянса Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник — 2024") направлены на сдерживание России, которую альянс считает угрозой.

При этом альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что военнослужащие стран НАТО на Украине уже находятся, но ничего хорошего для них там нет, они погибают в большом количестве.

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