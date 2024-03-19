Путин поговорил по телефону с главами Туркмении и Ирана

Лидеры поздравили Владимира Путина с победой на выборах

Ещё несколько зарубежных лидеров сегодня тепло поздравили Владимира Путина с победой на выборах. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в телефонном разговоре подчеркнул, что результат голосования показывает высокий уровень поддержки политики российского руководства.

Главы государств обсудили двустороннюю повестку и подтвердили настрой на укрепление стратегического партнёрства. Беседа состоялась по инициативе Ашхабада.

Другой разговор - с президентом Ирана Эбрахимом Раиси - был посвящён торгово-экономическим связям и инвестиционным проектам. Лидер исламской республики выразил уверенность, что с переизбранием Путина отношения наших стран продолжат развиваться.

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