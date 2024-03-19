Медведев обвинил западных политиков во лжи и манипуляциях

Они идут на все ради власти

Риторика "западных болванов" поражает своей противоречивостью. На это во вторник, 19 марта, указал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале политик прокомментировал заявления западных политиков, прозвучавшие после убедительной победы Владимира Путина на выборах президента России.

Вот главный лягушатник пугает высадкой французов в Крыму (то есть в России), но клянется сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка. Какой последовательный и мужественный человек! Колбасники пошли дальше: не будем, говорят, больше считать В.Путина Президентом, но будем вести с ним переговоры. Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам? <...> Еще наглее официальные лица Пиндостана. Открыто, без стеснения ведут гибридную войну против нас. <...> И тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям.

По мнению Медведева, это происходит "от позорной слабости" западных политиков, неспособных, при всем своем желании, оказать влияние на выборы в России. Все их заявления — "ложь и манипуляции для сохранения собственной власти".

Ранее спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова иронически прокомментировала заявление Берлина о нежелании именовать Путина президентом России. Чиновница процитировала Киплинга о том, что "все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо".

Глава британского Минобороны Грант Шеппс заявил, что "Владимир Путин снова своровал выборы, но он не украдет Украину". В ответ на это Мария Захарова объяснила, почему на Западе "бесятся", а также напомнила британским властям об их внутренних проблемах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"