Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Пользуйтесь силой Солнца

Овны

С новым астрологическим годом и сезоном! Солнце входит в первый градус вашего знака, так что пора загадывать желания, строить планы на день рождения.

Тельцы

Даже таким активным и деловым людям, как вы, иногда полезно побыть в тишине. Следующие тридцать дней заботьтесь о себе и проводите больше времени в уединении.

Близнецы

Вы можете рассчитывать на удачу в социальных проектах и групповой деятельности. Что бы вы ни делали, ищите единомышленников – без них будет куда сложнее.

Раки

Для вас начинается горячая пора: звезды агитируют делать карьеру, менять работу или профессию. Пользуйтесь силой Солнца, будьте смелее и повышайте ставки!

Львы

Солнце в родственном для вас Овне вселяет дух приключений и азарта. Следующий месяц вы будете с удовольствием заниматься спортом, путешествовать.

Девы

Пора всерьез заняться семейным бюджетом, налоговыми декларациями. Это любимая сфера многих представителей этого знака. Но если вы не из их числа – заставьте себя, а потом втянетесь!

Весы

Истосковавшиеся по страсти и любви вы, наконец, дождались! Солнце в Овне - вашем секторе отношений и союзов - открывает сезон свиданий, романтики, глубины и искренности.

Скорпионы

Многие забывают, что здоровье – не бесконечный ресурс! Раз в год, весной, звезды напоминают: включите режим бережной заботы о своем организме.

Стрельцы

Вы получаете от звезд энергию, которую так любите. Она заставляет чаще смотреть на себя в зеркало, обновлять гардероб и флиртовать направо и налево!

Козероги

Семейные дела выходят на первый план: вы начинаете планировать покупку дачи, ипотеку или перевоз бабушки в город. Солнце поможет сделать все как положено.

Водолеи

Пришло время купить новый автомобиль, компьютер или смартфон? Звезды дают добро на такую важную покупку: у вас есть очень удачный период до конца марта.

Рыбы

Сезон закончился: Солнце покинуло ваш знак, а дни рождений отгремели. Пора подсчитать финансовые итоги и начать зарабатывать – время самое подходящее.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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