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Российские военные освободили Орловку в ДНР

13:45
  • вторник
  • 19 марта 2024

На авдеевском направлении

Российские военные освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Орловка расположена на авдеевском направлении, сообщили во вторник, 19 марта, в Минобороны России.

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили свое положение по переднему краю на авдеевском направлении.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, российские войска продвигаются по всей линии фронта в регионе, даже на наиболее сложных участках.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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