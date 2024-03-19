Минобороны показало кадры удара по украинской ДРГ планирующей бомбой

Диверсанты уничтожены

Пункт дислокации украинской диверсионно-разведывательной группы у границ Курской области ликвидировали ВС России. Удар по ДРГ наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны.

В результате удара пункт дислокации был уничтожен. Российские военные также ликвидировали диверсантов ВСУ у границ Белгородской области, боевики скрывались в лесном массиве.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российские военные могут создать на территории Украины санитарную зону. Это буфер, который не смогут преодолеть средства поражения, которые есть у противника – преимущественно западного производства. Это позволит прекратить обстрелы и атаки на российские регионы, подчеркнул глава государства.

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