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ВС России отразили шесть контратак ВСУ на авдеевском направлении

14:13
  • вторник
  • 19 марта 2024

Противник потерял до 125 боевиков

Украинские подразделения на авдеевском направлении потеряли за сутки до 125 боевиков. ВС России отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, в результате контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица "Мста-Б"и  две гаубицы Д-20. Также уничтожено орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

Тем временем подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Уничтожено 3 танка, 2 боевые машины пехоты и 4 автомобиля, ВСУ потеряли более 215 военнослужащих.

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