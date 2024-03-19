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МОК призвал отказаться от участия в Играх дружбы в России

14:40
  • вторник
  • 19 марта 2024

Комитет просит другие страны бойкотировать этот турнир

Международный олимпийский комитет призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России. Об этом во вторник, 19 марта, рассказали в пресс-службе МОК.
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В соответствующем пресс-релизе подчеркивается, что олимпийское движение осуждает инициативы по политизации спорта, в частности, создание правительством России "политизированных спортивных мероприятий".

МОК обвинил Россию в том, что ее власти якобы демонстрируют полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований, сообщает РИА Новости.

Между тем российский лидер Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России разработать предложения по выступлению отечественных спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в кабмине спорт, отмечал, что уважительное отношение к заслугам нашей страны в этой области и к достижениям российских спортсменов — крайне важный вопрос. Хотя "коллективный Запад проиграл в борьбе, однако это не повод успокоиться и ничего не делать", предупредил политик.

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