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Без срока давности: Путин велел наказать предателей, вступающих в ДРГ

14:18
  • вторник
  • 19 марта 2024

Президент России выступил на заседании коллегии ФСБ

Все попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (LHU) прорваться через границу России потерпели крах. Об этом во вторник, 19 марта, рассказал российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

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Владимир Путин отметил, что ДРГ планировали на российской границе террористический рейд, но понесли потери, а их планы были сорваны.

Глава государства поблагодарил за слаженные действия всех, кто на границе сражается с диверсантами и призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность, понимая, что Россия имеет дело с сильным противником.

Особо Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, участвующих в ДРГ, искать их поименно и наказывать без срока давности, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил всех, кто надеется на возвращение украинской власти и ВСУ, что таким лицам лучше уехать с полуострова. Как подчеркнул политик, "позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам".

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что жителей новых российских регионов, которые вредят России, необходимо изобличать и наказывать — высылать в Сибирь, "на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря".

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