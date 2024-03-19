Без срока давности: Путин велел наказать предателей, вступающих в ДРГ

Президент России выступил на заседании коллегии ФСБ

Все попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (LHU) прорваться через границу России потерпели крах. Об этом во вторник, 19 марта, рассказал российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Владимир Путин отметил, что ДРГ планировали на российской границе террористический рейд, но понесли потери, а их планы были сорваны.

Глава государства поблагодарил за слаженные действия всех, кто на границе сражается с диверсантами и призвал ФСБ усилить антитеррористическую деятельность, понимая, что Россия имеет дело с сильным противником.

Особо Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, участвующих в ДРГ, искать их поименно и наказывать без срока давности, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил всех, кто надеется на возвращение украинской власти и ВСУ, что таким лицам лучше уехать с полуострова. Как подчеркнул политик, "позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам".

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что жителей новых российских регионов, которые вредят России, необходимо изобличать и наказывать — высылать в Сибирь, "на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря".

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