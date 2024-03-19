Крупный общеобразовательный комплекс появится в поселении Десёновское

Объект будет возведен за счет инвестора

Общеобразовательный комплекс появится в районе Новые Ватутинки в поселении Десёновское в Новой Москве. Об этом рассказал во вторник заммэра столицы Андрей Бочкарёв. На прилегающей территории собираются разместить амфитеатр, а также спортивную зону.

"Образовательный комплекс будет состоять из здания школы переменной высотности, от двух до четырех этажей, и трехэтажного детского сада. Общая площадь составит 26,6 тыс. кв.м. Объект будет возведен за счет инвестора, после ввода в эксплуатацию весь комплекс передадут городу", – отметил Андрей Бочкарёв.

Со своей стороны главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что в оформлении территории используется геопластика и ландшафтный дизайн.

"Фасады здания будут комбинированы белым штукатурным и вентилируемыми панелями нескольких цветов", - сказал он.

Ранее Бочкарев сообщал, что многофункциональный комплекс с жилыми домами, офисными зданиями, а также со спортивными и досуговыми пространствами построят в Сосенском поселении Новой Москвы.

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