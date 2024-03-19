Собянин: Москва реализует 43 проекта КРТ с помощью городских операторов

Проекты КРТ дадут Москве более 74 тысяч рабочих мест

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, что построят в Москве в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).

"Около 4,3 млн кв. м жилья появится в 34 районах столицы – реализуем 43 проекта комплексного развития территорий с помощью городских операторов. Большая часть возведенных домов будет предназначена для целей программы реновации", – сообщил мэр.

Кроме того, появится более 700 тысяч "квадратов" промышленных объектов и порядка 2,7 миллиона "квадратов" общественно-деловых пространств. Среди них - 20 школ и 25 детсадов.

"Это даст городу свыше 74 тыс. рабочих мест. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов – около 154 млрд рублей", – пояснил Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что в Черемушках по проекту комплексного развития неэффективно используемых территорий построят жилые дома, в том числе по программе реновации и административные здания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"