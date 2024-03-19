Под Калининградом загорелся траулер "Капитан Лобанов"

Есть пострадавшие

Пожар произошел на борту траулера "Капитан Лобанов" в Калининградской области.

Об этом во вторник, 19 марта, сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. Возгорание возникло "в результате нештатной ситуации", подробности не приводятся. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Всем будет оказана необходимая помощь.

"Есть пострадавшие. От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших", - сказал Лысков (цитата по РИА Новости).

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