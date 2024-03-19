Под Калининградом загорелся траулер "Капитан Лобанов"

Есть пострадавшие
Пожар произошел на борту траулера "Капитан Лобанов" в Калининградской области.
Об этом во вторник, 19 марта, сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. Возгорание возникло "в результате нештатной ситуации", подробности не приводятся. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Всем будет оказана необходимая помощь.
"Есть пострадавшие. От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших", - сказал Лысков (цитата по РИА Новости).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"