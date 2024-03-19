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Лукашенко рассказал о рисках похищения белоруски на МКС

15:04
  • вторник
  • 19 марта 2024

За ней будут приглядывать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил приглядывать за белорусской космонавткой Мариной Василевской на Международной космической станции (МКС).

С необычной просьбой он обратился к российскому космонавту Олегу Новицкому. Лукашенко опасается, что Василевскую могут похитить американцы в свой сегмент МКС.

"Ты смотри, чтобы американцы ее там не похитили в свой сегмент <…> Наши девчонки красивые. Чтобы там американцы не смотрели на них", - сказал президент Белоруссии.

Новицкий в ответ пообещал, что девушка будет заходить в американский сегмент только с командиром.

Экипаж корабля "Союз МС-25" отправится на МКС 21 марта. Василевская станет первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом.

Ранее стало известно, что Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок - Марину Василевскую, а также Анастасию Ленкову, выступающую в качестве дублера.

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