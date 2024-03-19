Захарова оценила уровень хамства МОК

Призывы комитета – это показатель безысходности

Хамство и показатель безысходности – так охарактеризовала призывы Международного олимпийского комитета отказаться от участия в Играх дружбы в России официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что на безысходность МОК себя обрек, поддавшись русофобии.

Международный олимпийский комитет ранее призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в 2024 году в России. Еще в ноябре прошлого года МОК отправил в национальные олимпийские комитеты письмо с рекомендацией отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Обеспокоила возможность проведение Игр дружбы в России и гендиректора Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли. Он заявил, что Москва не имеет права проводить подобные мероприятия - якобы из-за несоответствия Российского антидопингового агентства всемирному антидопинговому кодексу, передает ТАСС.

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