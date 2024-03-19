Франция заявила о подготовке своей армии к участию "в самых жестких" конфликтах

При этом главной ее задачей в Генштабе назвали сдерживание

Французская армия готовится к участию "в самых жестких" конфликтах, как бы ни развивалась международная ситуация. Такое заявление сделал во вторник, 19 марта, начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль.

Военный заверил, что "французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью" на любую опасность, поскольку "французская армия готовится к самым трудным сражениям".

По словам Шилля, задача состоит в том, чтобы "сила, продемонстрированная нашими войсками, изменила тенденции", чтобы она "сдержала нападения на Францию".

Опорой для реализации данной задачи генерал назвал ядерный арсенал Франции и "тренированную армию, совместимую с армиями союзников". Франция способна дислоцировать 20 тысяч солдат в срок до 30 дней, а также осуществлять командование силами до 60 тысяч человек, включая армии союзников, подчеркнул Шилль в интервью Le Monde.

До сих пор не смолкает шумиха, поднявшаяся после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о вероятности отправки на Украину военных НАТО. Политик попытался оправдаться, заверив, что говорил исключительно о гипотетической возможности.

Однако вскоре стало известно, что Макрон одержим идеей отправить французских военных в Одессу. Подобные мысли он публично высказывал еще летом 2023 года на фоне провального контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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