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Франция заявила о подготовке своей армии к участию "в самых жестких" конфликтах

15:00
  • вторник
  • 19 марта 2024

При этом главной ее задачей в Генштабе назвали сдерживание

Французская армия готовится к участию "в самых жестких" конфликтах, как бы ни развивалась международная ситуация. Такое заявление сделал во вторник, 19 марта, начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль.
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Военный заверил, что "французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью" на любую опасность, поскольку "французская армия готовится к самым трудным сражениям".

По словам Шилля, задача состоит в том, чтобы "сила, продемонстрированная нашими войсками, изменила тенденции", чтобы она "сдержала нападения на Францию".

Опорой для реализации данной задачи генерал назвал ядерный арсенал Франции и "тренированную армию, совместимую с армиями союзников". Франция способна дислоцировать 20 тысяч солдат в срок до 30 дней, а также осуществлять командование силами до 60 тысяч человек, включая армии союзников, подчеркнул Шилль в интервью Le Monde.

До сих пор не смолкает шумиха, поднявшаяся после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о вероятности отправки на Украину военных НАТО. Политик попытался оправдаться, заверив, что говорил исключительно о гипотетической возможности.

Однако вскоре стало известно, что Макрон одержим идеей отправить французских военных в Одессу. Подобные мысли он публично высказывал еще летом 2023 года на фоне провального контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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