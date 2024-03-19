Минфин пообещал перекрыть лазейки по неуплате НДФЛ

Ведомство усматривает несколько схем налоговой оптимизации

Отдельные российские налогоплательщики по-прежнему используют схемы занижения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — эти лазейки нужно закрыть. Такое заявление сделал во вторник, 19 марта, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

Замглавы Минфина напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу по повышению справедливости налогообложения — в рамках решения этой задачи нужно убрать и возможности уклонения от уплаты НДФЛ, сообщает РБК.

Видно, что есть механизмы налоговой оптимизации, в том числе в НДФЛ, которые достаточно давно были заложены. И если мы говорим о повышении справедливости налогообложения, то в случае с механизмами оптимизации в НДФЛ необходимо будет выровнять условия.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что "мы при формировании бюджета на трехлетку не планировали касаться изменений базовых налогов, в том числе и НДФЛ". Власти обещают в ближайшее время не повышать налоги.

Президент России Владимир Путин предложил подумать о модернизации налоговой системы России, сделав ее более справедливой за счет перераспределения фискальной нагрузки в зависимости от уровня доходов. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь идет про "основные модальности и технологии для этого, целесообразные для нынешнего момента".

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