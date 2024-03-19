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Минфин пообещал перекрыть лазейки по неуплате НДФЛ

15:21
  • вторник
  • 19 марта 2024

Ведомство усматривает несколько схем налоговой оптимизации

Отдельные российские налогоплательщики по-прежнему используют схемы занижения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — эти лазейки нужно закрыть. Такое заявление сделал во вторник, 19 марта, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.
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Замглавы Минфина напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу по повышению справедливости налогообложения — в рамках решения этой задачи нужно убрать и возможности уклонения от уплаты НДФЛ, сообщает РБК.

Видно, что есть механизмы налоговой оптимизации, в том числе в НДФЛ, которые достаточно давно были заложены. И если мы говорим о повышении справедливости налогообложения, то в случае с механизмами оптимизации в НДФЛ необходимо будет выровнять условия.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что "мы при формировании бюджета на трехлетку не планировали касаться изменений базовых налогов, в том числе и НДФЛ". Власти обещают в ближайшее время не повышать налоги.

Президент России Владимир Путин предложил подумать о модернизации налоговой системы России, сделав ее более справедливой за счет перераспределения фискальной нагрузки в зависимости от уровня доходов. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь идет про "основные модальности и технологии для этого, целесообразные для нынешнего момента".

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