ЕК признала провал плана поставок снарядов Украине

Киеву обещали поставить миллион боеприпасов за год

План Еврокомиссии поставить Украине за 2023 год миллион нарядов потерпел крах. С признанием выступил официальный представитель службы европейской дипломатии Петер Стано. Он отметил на брифинге, что проблема обсуждалась на встрече глав МИД стран Евросоюза 18 марта. По словам Стано, цель в миллион снарядов остается без пересмотра.

По подсчетам Брюсселя, к концу марта ЕС поставит Киеву около 500 тысяч снарядов. Стано утверждает, что в январе страны — члены Евросоюза смогли выйти на уровень производства в миллион снарядов год.

Еврокомиссия 15 марта выделила европейским компаниям 500 миллионов евро на производство боеприпасов. Решение было принято в рамках схемы поставок большего количества снарядов на Украину и пополнения запасов ЕС, передает ТАСС.

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