Вынесены приговоры экс-главе Минпросвещения Раковой и экс-ректору Шанинки Зуеву

Их судили за мошенничество

Никулинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего заместителя министра просвещения России и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову по уголовному делу о мошенничестве.

Наряду с этим Раковой назначен штраф в размере 900 тысяч рублей, на 2,5 года ей воспрещается занимать должности на государственной службе.

Еще один фигурант этого дела, бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение четырех лет, сообщает "Интерфакс".

Первые сообщения о причастности Раковой к противоправной деятельности появились в сентябре 2021 года. Заместителем министра просвещения она стала в 2018 году, а весной 2020 года уволилась по собственному желанию. Позже Ракову назначили вице-президентом Сбербанка, к работе кредитно-финансовой организации уголовное дело не имеет отношения.

Несколько позднее в поле зрения правоохранительных органов попал Зуев, его заподозрили в хищении 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла Марина Ракова. Сначала Зуева посадили под домашний арест, затем перевели под стражу.

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