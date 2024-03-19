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Писториус анонсировал новый пакет помощи Украине

15:35
  • вторник
  • 19 марта 2024

Глава Минобороны Германии заявил, что Киев получит 500 миллионов евро

Украина получит военную помощь на 500 миллионов евро. Об этом заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. О новом пакете военной помощи он объявил на заседании "Раммштайн", сообщает Russia Today

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Немецкий чиновник подчеркнул, что Евросоюз уже выделил Киеву порядка 7 миллиардов рублей. И самый большой объем помощи исходит от Германии. При этом он подчеркнул - об отправке немецких солдат в зону конфликта речи не идет. 

Украина рассчитывала, что в новом пакете помощи будут ракеты Taurus. Однако их передавать пока не планируется. Речь идет о снарядах и системах ПВО. 

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