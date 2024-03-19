Писториус анонсировал новый пакет помощи Украине

Глава Минобороны Германии заявил, что Киев получит 500 миллионов евро

Украина получит военную помощь на 500 миллионов евро. Об этом заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. О новом пакете военной помощи он объявил на заседании "Раммштайн", сообщает Russia Today.

Немецкий чиновник подчеркнул, что Евросоюз уже выделил Киеву порядка 7 миллиардов рублей. И самый большой объем помощи исходит от Германии. При этом он подчеркнул - об отправке немецких солдат в зону конфликта речи не идет.

Украина рассчитывала, что в новом пакете помощи будут ракеты Taurus. Однако их передавать пока не планируется. Речь идет о снарядах и системах ПВО.

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