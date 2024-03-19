Россияне получат налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Такие поправки приняла Госдума

Государственная дума во вторник, 19 марта, приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, вводящий новый налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Получить эту льготу можно будет на долгосрочные сбережения.

С законодательной инициативой выступило федеральное правительство. Новый налоговый вычет в совокупности будут предоставляться в пределах 400 тысяч рублей в год.

При этом основными условиями получения таких налоговых льгот будет факт получения негосударственной пенсии и срок действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не менее 10 лет, сообщает ТАСС.

Поправки предусматривают следующие налоговые вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан: в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, предусматривающим выплату негосударственной пенсии не ранее достижения получателем пенсионного возраста;

в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом (НПФ);

в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на его открытый начиная с 1 января 2024 года индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), в сумме положительного финансового результата, полученного по учитываемым на таком ИИС операциям и определяемого в отношении доходов по таким операциям, перечисляемых непосредственно на такой ИИС.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что его ведомство ведет работу над упрощением процедуры получения налоговых вычетов, касающихся расходов на лечение, образование и спорт. При этом в службе уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты.

Российский лидер Владимир Путин предложил вдвое увеличить налоговый вычет на второго ребенка (1400 рублей на первого и 2800 рублей на второго), а также поднять этот показатель до 6 тысяч рублей за третьего ребенка и каждого последующего.

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