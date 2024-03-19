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Трамп пообещал избирателям депортировать принца Гарри

15:54
  • вторник
  • 19 марта 2024

Экс-президент сомневается в законности пребывания герцога Сассекского в США

Будущее британского принца Гарри в Америке неопределенно. Дональд Трамп может депортировать герцога Сассекского из США, если снова займет Овальный кабинет. Об этом сам бывший американский президент предупредил члена британской королевской семьи, обратившись к нему в эфире телеканала GB News.

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Трамп подчеркнул, что принцу Гарри придется отбыть из Штатов, если подтвердится, что разрешение на пребывание в стране он получил незаконно. Еще в мае 2023 года аналитический центр Heritage Foundation подал заявление в суд, чтобы получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри: фонд пытался выяснить законность пребывания принца в США, учитывая его признания в употреблении наркотиков - марихуаны, кокаина и галлюциногенных грибов.

Однако министерство внутренней безопасности США, несмотря на предписание суда, отказалось подтвердить или опровергнуть наличие записей о потенциально незаконном въезде принца Гарри в страну. Тот факт, что администрация президента США Джо Байдена защищает Гарри, не предоставляя суду необходимые документы, разъярил Трампа.

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