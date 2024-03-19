Человек погиб при пожаре на траулере в Калининграде

Горит рыболовецкое судно "Капитан Лобанов"

В Калининграде горит рыболовецкое судно "Капитан Лобанов". Известно, что при пожаре на траулере пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС. Еще четверо пострадавших отправлены в больницу.

Один из них в очень тяжелом состоянии. Двое - в состоянии средней тяжести. Еще одному оказали помощь и отправили лечиться амбулаторно.

Губернатор Калининградской области заявил, что семья погибшего получит 1 миллион рублей. Пострадавшим выплатят компенсацию в размере 500 тысяч. Отвечать за реализацию этого распоряжения будет правительство региона.

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