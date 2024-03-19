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Человек погиб при пожаре на траулере в Калининграде

15:57
  • вторник
  • 19 марта 2024

Горит рыболовецкое судно "Капитан Лобанов"

В Калининграде горит рыболовецкое судно "Капитан Лобанов". Известно, что при пожаре на траулере пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС. Еще четверо пострадавших отправлены в больницу. 

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Один из них в очень тяжелом состоянии. Двое - в состоянии средней тяжести. Еще одному оказали помощь и отправили лечиться амбулаторно. 

Губернатор Калининградской области заявил, что семья погибшего получит 1 миллион рублей. Пострадавшим выплатят компенсацию в размере 500 тысяч. Отвечать за реализацию этого распоряжения будет правительство региона. 

 

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