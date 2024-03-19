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Стартовал международный климатический конкурс "Зеленая Евразия"

16:31
  • вторник
  • 19 марта 2024

Для участия необходимо до 30 марта заполнить заявку

Начался международный климатический конкурс "Зеленая Евразия", сообщили организаторы. Его целью является поиск эффективных практик устойчивого развития государств.

Проводят конкурс "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с Евразийской экономической комиссией.

Принять участие могут как коммерческие организации, так и государственные учреждения, а также некоммерческие организации и объединения. Допускается и участие физических лиц. Всего номинаций четыре.

Для участия необходимо до 30 марта заполнить заявку на сайте конкурса. Там же можно узнать все дополнительные подробности.

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