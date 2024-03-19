Из опасных районов Белгородской области вывозят 9 тысяч детей. Все подробности

Их примут соседние субъекты

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Разумное Белгородской области. Удар по району, где стоят жилые дома и школа, нанесли при помощи реактивной системы залпового огня "Вампир". Это чехословацкий аналог РСЗО "Град". ПВО уничтожили 9 ракет в воздухе.

Напротив школы - жилые дома и детский сад. В нескольких метрах от места взрыва - детская площадка. В соседних зданиях выбиты окна. Повреждены автомобили. Под удар попал и частный сектор - там прямые попадания в жилые дома. Пострадавших в поселке четверо. 14-летняя девочка лишилась кисти руки. У матери ребенка - тяжелые ранения. В списке раненых еще одна женщина и 15-летний подросток. Их госпитализировали, оказывают необходимую помощь. Всего в результате обстрела повреждены 13 жилых домов, 8 квартир, 19 автомобилей. На месте работают экстренные службы.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что за неделю обстрелов в Белгородской области погибло 16 мирных жителей. 98 ранены. Ситуация остается напряженной. Сегодня в Грайворонском районе из-за попадания обесточена электроподстанция. Принято решение вывезти детей из приграничных населенных пунктов.

"Грайворонский район мы отселяем. Сейчас планируем вывоз 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского района, Грайворонского района. Договариваемся с коллегами губернаторами", - уточнил Гладков.

На украинский террор и, по сути, военные преступления Министерство обороны сейчас отвечает превентивными ударами. Подразделения и артиллерию противника пытаются обнаружить еще на подходе и уничтожить. В результате сегодняшних ударов по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Украины противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. На боевом посту находятся танки, которые на ближней дистанции уничтожают артиллерию и минометы боевиков.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"