Букингемский дворец показал свежие фото Карла III

На фоне слухов о смерти монарха решено продемонстрировать, что он продолжает работать

Букингемский дворец опубликовал сообщения и фото об официальных встречал британского короля Карла III. На фоне информации о смерти монарха, официальные источники поспешили показать публике, что все в порядке. Сообщается, что Карл III встретился с ветеранами Корейской войны.

В этом году отмечается 70-летие со дня подписания мирного соглашения в этой войне. Отмечается, что в ней принимали участите 60 тысяч жителей Соединенного Королевства. 1100 человек погибли.

Ранее британские таблоиды The Daily Mail и The Sun опубликовали свежие фотографии короля. Пользователи гадают, что было использовано в этот раз - двойник или фотошоп.

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