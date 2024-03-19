В Москве определят лучших специалистов по охране труда

Заявки на конкурс принимаются до 15 апреля

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы совместно с Московским городским центром условий и охраны труда, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей проводит конкурс профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Специалист по охране труда".

Заявки принимаются до 15 апреля 2024 года.

Как отмечают организаторы, задача мероприятия - распространение и внедрение в производственный процесс новых приемов и практик в области охраны труда, повышение профессиональных компетенций действующих специалистов отрасли, а также развитие общей культуры безопасного труда.

Испытать себя смогут специалисты любой организации города. Стаж сотрудника должен быть не менее одного года. Состязание пройдет в два этапа.

Для участия специалисту-самовыдвиженцу необходимо до 15 апреля направить заявку на электронную почту mcot@social.mos.ru с темой "Заявка на конкурс ”Московские мастера".

Победителей определят в июне.

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